Минфин готовит изменения в госбюджет в связи с коронавирусом

Министерство финансов Украины разрабатывает изменения в законодательство, в том числе в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" во исполнение протокольного решения правительства от 18 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметили в пресс-службе, эти изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий, направленных на:

локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной инфекции;

предотвращение негативных последствий, вызванных возникновением и распространением коронавируса;

принятие антикризисных мер для поддержки экономики.

"В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль 11 марта заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.