Мінфін у лютому залучить кредит під гарантії Світового банку

Замість січня кредит отримають у лютому

Министерство финансов Украины перенесло на февраль 2019 года запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В ведомстве отметили, для обеспечения финансирования государственного бюджета Министерство финансов приложило усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями.

"В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.

В НБУ отмечали, что программа МВФ позволит Украине справиться с пиковыми нагрузками на выплату внешних долгов в 2019-2020 годах, когда будет необходимо погасить 17 млрд долларов.

В конце декабря 2018 года в украинский бюджет зачислили 349,3 миллиона евро кредита Deutsche Bank. Для получения этого кредита использовали предоставленные Всемирным банком гарантии на сумму 375 миллионов долларов.