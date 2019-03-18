Міненерговугілля просить суд відмовити "Укренерго" в позові по зриву міжнародних проектів

Фото: Міненергетики України (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Укренерго" судиться з Міненерговугілля через блокування виплат по кредитах МФО

Міністерство енергетики та вугільної промисловості заперечує проти задоволення позову держкомпанії НЕК "Укренерго" щодо відомства. Про це міністерство повідомило Окружний адміністративний суд Києва в своєму відгуку на позовну заяву, копію якого має у своєму розпорядженні РБК-Україна.

Державний оператор об'єднаної енергосистеми "Укренерго" в лютому через суд зажадав "визнати протиправною бездіяльність" Міненерговугілля через те, що відомство з жовтня 2018 року відмовляє держкомпанії у підписанні платіжок, необхідних для здійснення виплат по цілому ряду проектів.

Йдеться про спільні проекти з міжнародними фінансовими організаціями (МБРР, ЄБРР, ЄІБ, KFW) з будівництва високовольтних ліній електропередачі, підвищення рівня безпеки енергосистеми, модернізації підстанцій і розробки програмного забезпечення. Останнє вкрай важливе для виконання норм профільного законодавства про запуск ринку електроенергії з 1 липня цього року. РБК-Україна раніше повідомляло, що тільки за минулий рік сумарна заборгованість перед контрагентами за цими проектами перевищила 6 млн євро.

Суду Міненерговугілля представило два аргументи, на підставі яких просить відмовити в задоволенні претензії держкомпанії. По-перше, в міністерстві запевняють, що позивач "не надав необхідні і допустимі докази", що свідчать про порушення відомством термінів узгодження платіжних документів "Укренерго". По-друге, Міненерговугілля апелює до кримінальної справи, відкритої Генпрокуратурою проти держкомпанії у жовтні 2016 року. Вона була розпочата "за фактом розкрадання держкоштів" посадовими особами "Укренерго" і компаній-підрядників при будівництві ліній електропередачі на ПС "Придунайська" для приєднання до мережі об'єктів альтернативної енергетики. У зв'язку з цим, вважають у Міненерговугілля, "є всі підстави вважати, що кошти за платіжними документами, які "Укренерго" направило на узгодження, можуть бути використані не за цільовим призначенням".

Джерела в міністерстві уточнили РБК-Україна, що у зв'язку з передачею "Укренерго" в компетенцію Мінфіну, статус держкомпанії як отримувача коштів не врегульовано. "Уряд повинен чітко позначити "Укренерго" одержувачем коштів за проектами з МФО. Поки після передачі держкомпанії до Мінфіну таке рішення не приймалося. До того ж абсолютно не ясно, чому Міненерговугілля має узгоджувати платежі держкомпанії, яка більше нам не підвідомча", - уточнив виданню співрозмовник у Міненерговугілля. Раніше міністр енергетики Ігор Насалик у коментарі РБК-Україна також заявляв, що після передачі компанії до Мінфіну, він більше не може "нести відповідальність за узгодження платіжних доручень" "Укренерго".

Нагадаємо, Міністерство фінансів отримало право на управління держпідприємством "Укренерго" 4 лютого 2019 року. Кредитні договори для реалізації проектів " Укренерго "підписувалися урядом з МФО в 2008-му, 2010-му, 2012-му і 2015-му роках. Згідно з цими документами, уповноваженими є Міністерство фінансів, Міненерговугілля, НЕК "Укренерго" і НКРЕКП. Для розрахунків "Укренерго" кошти можуть бути перераховані на банківський рахунок тільки після того, як платіжні документи будуть підписані Міненерговугілля і Мінфіном.

В "Укренерго" видання запевнили, що, подаючи позовну заяву, надали суду всі необхідні докази того, що Міненерговугілля не погодило платіжні документи у строк. "Докази провини - функція суду. І суд має право запросити необхідні документи, які ми йому готові надати. Крім того, наша позовна претензія у повному обсязі містить копії усіх листів із зазначенням дат і реєстраційних номерів платіжних доручень, які були направлені до Міністерства енергетики", - повідомив РБК-Україна в.о. директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Нагадаємо, для розрахунків з компаніями-контрагентами, які беруть участь у реалізації проектів за кошти МФО, "Укренерго" необхідно узгодити платіжні документи з Міненерговугілля протягом 3-5 робочих днів. "Я думаю, що суду не важко переконатися, що у встановлені строки відповідних вихідних листів від Міненерговугілля не було", - уточнив керівник "Укренерго". Також, за словами Ковальчука, кримінальне провадження, про яке суд повідомляє міністерство, "не має ніякого відношення до суті позовної претензії держкомпанії і стосується "Укренерго" опосередковано, а пов'язане з претензіями між іншими компаніями".

За інформацією РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва розглядає позовну претензію держкомпанії, керуючись ст. 258 КАС про правила спрощеного позовного провадження. Це означає, що судовий розгляд проходить без виклику сторін, а їх про свої рішення суд повідомляє письмово. Завершити розгляд справи в спрощеному режимі суд повинен протягом двох місяців, тобто, не пізніше 15 квітня.