Россияне повредили ТЭС на юге во время массированных обстрелов, - "Укрэнерго"
Россияне, во время вечерних массовых обстрелов 27 сентября, повредили тепловую электростанцию в южном регионе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Вчера вечером в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе", - пишет пресс-служба.
Какая ситуация со светом в Украине
Вчера, 27 сентября, максимум потребления держался на уровне вторника 26 сентября.
"Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 10:30 до 15:20", - добавляет "Укрэнерго".
Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций.
Сегодня "Укрэнерго" осуществляет импорт электроэнергии из Словакии. В частности осуществляется экспорт в Словакию и Молдову.
"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. В Донецкой области обесточены два угледобывающих предприятия. Восстановление питания происходит при ситуации безопасности и с разрешения военных", - отметили в "Укрэнерго".
Ночная атака по Украине 28 сентября
Тревогу на юге страны объявили вечером 27 сентября. Воздушные силы предупредили о риске ударов дронами по Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.
Во время массированных обстрелов нашей противовоздушной обороне удалось сбить 34 беспилотника из 44 БпЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.