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У Міненерго розповіли, скільки представників МАГАТЕ можуть постійно перебувати на ЗАЕС

Фото: Міністр енергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив постійну присутність МАГАТЕ на території Запорізької АЕС. До двох представників агентства можуть слідкувати за електростанцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міненерго в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Можливо деякі фахівці місії в кількості до двох осіб там будуть постійно. Ми не проти постійної присутності МАГАТЕ, але для нас важливо, щоб станція перебувала під вітчизняним контролем", - сказав міністр.

Галущенко наголосив, що для того, щоб можна було виконати всі рекомендації Міжнародного агентства з атомної енергії, які воно надасть за результатами місії, ЗАЕС має бути під контролем України.

Таким чином глава Міненерго підтвердив слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який раніше інформував, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії зберігатиме постійну присутність на території Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ приїхала на ЗАЕС з інспекцією на тлі постійних обстрілів станції російськими військовими.

Згодом Гроссі розповів, що побачив "ключові речі" та отримав пояснення від окупантів під час візиту місії.

Проте, Україна вважає дивним, що візит МАГАТЕ на станцію тривав лише дві години.

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