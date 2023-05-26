Недосягаемы для обстрелов: резервы нефти и газа будут находиться в подземных хранилищах

Кабинет министров Украины утвердит перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы. Они будут недосягаемы для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

Как отметил премьер, одна из стратегических задач правительства - максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе. В частности, энергетических ресурсов.

"Сегодня утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз", - сказал Шмыгаль.