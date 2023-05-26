ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Недосягаемы для обстрелов: резервы нефти и газа будут находиться в подземных хранилищах

Новина українською →
Украина, Пятница 26 мая 2023 15:12
Недосягаемы для обстрелов: резервы нефти и газа будут находиться в подземных хранилищах Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердит перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы. Они будут недосягаемы для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

Как отметил премьер, одна из стратегических задач правительства - максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе. В частности, энергетических ресурсов.

"Сегодня утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз", - сказал Шмыгаль.

В апреле Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз" начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) оценили потребности "Нафтогаза" в импорте газа в следующем отопительном сезоне в 2 млрд кубометров.

Напомним, правительство Украины начало подготовку к осенне-зимнему периоду. Замминистра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону нужно более 3,4 млрд долларов . В частности, сумма необходима как для восстановления генерации, так и для закупки необходимых ресурсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины НАФТА Газ
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и запретов
Военное положение на лето. Полный список правил и запретов
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром