Міненерго запропонувало знизити тариф для населення за рахунок відмови від ремонту електромереж

За наявними даними, проект буде розглянуто на засіданні 6 серпня.

Пільговий тариф 1,44 грн/кВт.год буде діяти для всіх категорій споживачів незалежно від рівня доходу і місячного споживання до 30 квітня 2022 року.

Фінансувати пільговий тариф запропоновано як за рахунок державних компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго" так і за рахунок коштів, призначених для ремонтів ліній електропередачі.

НАЕК "Енергоатом" буде зобов'язаний продавати електроенергію по 15 коп./КВт.год, "Укргідроенерго" - по 1 коп./ КВт.год, а все обленерго компенсувати різницю між ринковою ціною на електроенергію і пільговим тарифом за рахунок своїх інвестиційних програм.