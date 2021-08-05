Минэнерго предложило снизить тариф для населения за счет отказа от ремонта электросетей

Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп./кВт час до 1,44 грн/кВт.час за счет изъятия у облэнерго средств с ремонтов электрических сетей.

Об этом говорится в проекте постановления, разработанного Министерством энергетики, которое есть в распоряжении РБК-Украина .

НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп./кВт.час, "Укргидроэнерго" - по 1 коп./кВт.час, а все облэнерго компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом из средств своих инвестиционных программ.

Финансировать льготный тариф предложено как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" так и за счет средств, предназначенных для ремонтов линий электропередачи.

Льготный тариф 1,44 грн/кВт.час будет действовать для всех категорий потребителей вне зависимости от уровня дохода и месячного потребления до 30 апреля 2022 года.

По имеющимся данным, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.