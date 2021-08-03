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Кабмін планує знизити тариф для населення за рахунок зниження витрат на ремонти електромереж

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Києва, Вівторок 03 серпня 2021 17:36
Кабмін планує знизити тариф для населення за рахунок зниження витрат на ремонти електромереж Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів планує знизити тариф на електроенергію для населення до 1,2 грн/кВт.годину за рахунок примусового скорочення витрат на ремонт застарілих електричних мереж, підстанцій і трансформаторів.

Про це йдеться в проекті постанови уряду, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Так, операторів електромереж можуть зобов'язати знизити витрати на ремонти обладнання на 6 млрд грн на рік і направити ці гроші на компенсацію пільгового тарифу для населення.

Рішення може бути прийнято на засіданні 4 серпня.

За наявними даними, цей варіант викликає побоювання через ризик більш частих відключень споживачів особливо в опалювальний період.

Співрозмовники РБК-Україна в Кабінеті міністрів повідомляють, що альтернативним сценарієм для зниження тарифів для населення розглядається стабілізація цін реалізації електроенергії іншим споживачам (не населенню) на рівні не нижче 1,7-1,8 грн/кВт.година. Це дозволить держкомпаніям "Енергоатом" і "Укргідроенерго" додатково отримати ті ж 6 млрд грн, які будуть спрямовані на забезпечення населення електроенергією за ціною 1,2 грн/кВт.година.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.година при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.година. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж у країнах Європи.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за тепло і газ.

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