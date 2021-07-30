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Втрати електроенергії в українських мережах в 2020 році перевищили 10%, - експерт

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 14:54
Втрати електроенергії в українських мережах в 2020 році перевищили 10%, - експерт Фото: втрати електроенергії в українських мережах в 2020 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати електричної енергії в електромережах в 2020 році зросли до 10,4%, що обійшлося країні і споживачам в десятки мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника прем'єр-міністра Кирила Криволапа.

"Рівень втрат в електромережах продовжує зростати. Для порівняння: в 2018 році ми втрачали 9,8% електроенергії, що передається в мережах, в 2020 році цей показник становив уже 10,4%", - зазначив Криволап.

Втрати на рівні катастрофічних 10,4% відбуватися через зношеність електричних мереж.

У 2021 році обсяг інвестицій в оновлення мереж кратно зріс, що створює передумови до зниження обсягу втрат в українських мережах до середньоєвропейського рівня.

"Планується, що за 13 років ми скоротимо рівень втрат до середнього європейського рівня - 7,5%. Ці поліпшення позначаться на житті кожного українського і кожного підприємства - електропостачання стане більш якісним", - зазначив експерт.

Нагадаємо, понад 70% електричних мереж в Україні застаріли і перебувають в аварійному стані. За кількістю і тривалості відключень споживачів України є лідером серед країн Європи.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що інтеграція Об'єднаної енергетичної системи України до європейської енергосистеми ENTSO-E відбудеться в 2023 році.

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