Втрати електроенергії в українських мережах в 2020 році перевищили 10%, - експерт
Втрати електричної енергії в електромережах в 2020 році зросли до 10,4%, що обійшлося країні і споживачам в десятки мільярдів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника прем'єр-міністра Кирила Криволапа.
"Рівень втрат в електромережах продовжує зростати. Для порівняння: в 2018 році ми втрачали 9,8% електроенергії, що передається в мережах, в 2020 році цей показник становив уже 10,4%", - зазначив Криволап.
Втрати на рівні катастрофічних 10,4% відбуватися через зношеність електричних мереж.
У 2021 році обсяг інвестицій в оновлення мереж кратно зріс, що створює передумови до зниження обсягу втрат в українських мережах до середньоєвропейського рівня.
"Планується, що за 13 років ми скоротимо рівень втрат до середнього європейського рівня - 7,5%. Ці поліпшення позначаться на житті кожного українського і кожного підприємства - електропостачання стане більш якісним", - зазначив експерт.
Нагадаємо, понад 70% електричних мереж в Україні застаріли і перебувають в аварійному стані. За кількістю і тривалості відключень споживачів України є лідером серед країн Європи.
Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що інтеграція Об'єднаної енергетичної системи України до європейської енергосистеми ENTSO-E відбудеться в 2023 році.