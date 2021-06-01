Міненерго готує нову модель ПСО для тарифів на електроенергію для населення
Нова модель покладання спецобов’язків на учасників ринку електричної енергії (ПСО) знаходиться на стадії розробки. На її основі формуються тарифи на електроенергію для населення.
Про це йдеться в заяві Міністерства енергетики України.
Як зазначається в заяві, зараз відбуваються дискусії з учасниками ринку і готується комплексне рішення серйозних проблем галузі.
"Найближчим часом ми презентуємо проект документу (проект нової моделі/методики ПСО), який обов‘язково буде передбачати захист малозахищених верств населення", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не підніматиме ціну на електрику для населення до 30 червня. Ціна на електрику за один кВт/год складе 1 гривня 68 копійок.
За даними опитування Центру Разумкова, на початку березня 2021 року переважна більшість (93%) громадян України вважали, що тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є завищеними. Лише 3% вважають їх оптимальними, а 0,4% заниженим.