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Міненерго готує нову модель ПСО для тарифів на електроенергію для населення

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 17:10
Міненерго готує нову модель ПСО для тарифів на електроенергію для населення Фото: ціни на електроенергію для населення формуватимуться на базі нової моделі ПСО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нова модель покладання спецобов’язків на учасників ринку електричної енергії (ПСО) знаходиться на стадії розробки. На її основі формуються тарифи на електроенергію для населення.

Про це йдеться в заяві Міністерства енергетики України.

Як зазначається в заяві, зараз відбуваються дискусії з учасниками ринку і готується комплексне рішення серйозних проблем галузі.

"Найближчим часом ми презентуємо проект документу (проект нової моделі/методики ПСО), який обов‘язково буде передбачати захист малозахищених верств населення", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не підніматиме ціну на електрику для населення до 30 червня. Ціна на електрику за один кВт/год складе 1 гривня 68 копійок.

За даними опитування Центру Разумкова, на початку березня 2021 року переважна більшість (93%) громадян України вважали, що тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є завищеними. Лише 3% вважають їх оптимальними, а 0,4% заниженим.

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