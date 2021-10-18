RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міненерго відхрестилося від відповідальності за зрив накопичення вугілля

Автор: Наталія Гурковська

Міністерство енергетики заявило, що зрив накопичення вугілля перед опалювальним сезоном стався не з його вини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз міністерства.

"Герман Галущенко (голова міністерства енергетики, - ред.) підкреслив, що відповідальність за дотримання затвердженого Міністерством енергетики графіка накопичення несуть генеруючі компанії. У той же час він зазначив, що Міненерго в межах компетенції готове сприяти вирішенню проблемних питань з поставками вугілля", - йдеться в повідомленні.

При цьому Міністерство енергетики безпосередньо управляє Калуською ТЕЦ (Івано-Франківська область) і побічно державними ТЕС "Центренерго".

Державні ТЕС і ТЕЦ відчувають найбільші проблеми з вугіллям. Станом на 18 жовтня, запас вугілля на Калуській ТЕЦ в 33 рази нижче встановленої норми.

Як повідомлялось, Раніше народний депутат від "ЄС" Михайло Бондар заявив, що Калуська ТЕЦ зупинила роботу в зв'язку з відсутністю вугілля і засобів на його закупівлю.

Пізніше стало відомо, що державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС