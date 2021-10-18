Минэнерго открестилось от ответственности за срыв накопления угля

Министерство энергетики заявило, что срыв накопления угля перед отопительным сезоном произошел не по его вине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз министерства.

"Герман Галущенко (глава министерства энергетики, - ред.) подчеркнул, что ответственность за соблюдение утвержденного Министерством энергетики графика накопления несут генерирующие компании. В то же время он отметил, что Минэнерго в пределах компетенции готово способствовать решению проблемных вопросов с поставками угля", - говорится в сообщении.

При этом Министерство энергетики напрямую управляет Калушской ТЭЦ (Ивано-Франковская область) и косвенно государственными ТЭС "Центрэнерго".

Государственные ТЭС и ТЭЦ испытывают самые большие проблемы с углем. По состоянию на 18 октября, запас угля на Калушской ТЭЦ в 33 раза ниже установленной нормы.