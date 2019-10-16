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Кабмін скасував виведення Калуської ТЕЦ з держвласності

Новини » Енергетика    16.10.2019 - 12:34
Кабмін скасував виведення Калуської ТЕЦ з держвласності
Фото: Калуська ТЕЦ (vikna.if.ua)

Раніше ТЕЦ планували передати місцевій територіальній громаді

Кабінет міністрів України на засіданні 16 жовтня скасував рішення про виведення Калуської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) з державної власності. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, Кабмін скасував своє рішення про передачу Калуської ТЕЦ з державної власності у власність територіальної громади Калуша.

Кабмін скасував виведення Калуської ТЕЦ з держвласності

Нагадаємо, в травні уряд таємно вивів Калуську ТЕЦ з держвласності. Як тоді зазначив представник президента в Кабміні Андрій Герус, ТЕЦ вивели в комунальну власність Калуша з виділенням державної допомоги. Він також підкреслював, що раніше мером міста був екс-міністр енергетики Ігор Насалик, а дана централь фактично є єдиним об'єктом генерації та покупцем вугілля, який не належить ДТЕК.

Зазначимо, станом на 16 жовтня опалювальний сезон стартував вже в 10 областях України. Крім того, соціальні об'єкти почали підключати до тепла в більшості областей, виняток становлять тільки Чернівецька, Одеська та Херсонська області.

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