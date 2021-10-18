Міненерго відхрестилося від відповідальності за зрив накопичення вугілля

Міністерство енергетики заявило, що зрив накопичення вугілля перед опалювальним сезоном стався не з його вини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз міністерства.

"Герман Галущенко (голова міністерства енергетики, - ред.) підкреслив, що відповідальність за дотримання затвердженого Міністерством енергетики графіка накопичення несуть генеруючі компанії. У той же час він зазначив, що Міненерго в межах компетенції готове сприяти вирішенню проблемних питань з поставками вугілля", - йдеться в повідомленні.

При цьому Міністерство енергетики безпосередньо управляє Калуською ТЕЦ (Івано-Франківська область) і побічно державними ТЕС "Центренерго".

Державні ТЕС і ТЕЦ відчувають найбільші проблеми з вугіллям. Станом на 18 жовтня, запас вугілля на Калуській ТЕЦ в 33 рази нижче встановленої норми.