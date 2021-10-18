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Минэнерго открестилось от ответственности за срыв накопления угля

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 19:27
Минэнерго открестилось от ответственности за срыв накопления угля Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство энергетики заявило, что срыв накопления угля перед отопительным сезоном произошел не по его вине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз министерства.

"Герман Галущенко (глава министерства энергетики, - ред.) подчеркнул, что ответственность за соблюдение утвержденного Министерством энергетики графика накопления несут генерирующие компании. В то же время он отметил, что Минэнерго в пределах компетенции готово способствовать решению проблемных вопросов с поставками угля", - говорится в сообщении.

При этом Министерство энергетики напрямую управляет Калушской ТЭЦ (Ивано-Франковская область) и косвенно государственными ТЭС "Центрэнерго".

Государственные ТЭС и ТЭЦ испытывают самые большие проблемы с углем. По состоянию на 18 октября, запас угля на Калушской ТЭЦ в 33 раза ниже установленной нормы.

Как сообщалось, ранее народный депутат от "ЕС" Михаил Бондарь заявил, что Калушская ТЭЦ остановила работу в связи с отсутствием угля и средств на его закупку.

Позже стало известно, что государственная Калушская ТЭЦ (Ивано-Франковская область) осталась без угля из-за нехватки средств на его закупку.

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