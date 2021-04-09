У Міненерго пояснили, чому ціна на газ не знижується

Ціна на газ в Україні не знижується з-за підвищеного попиту на блакитне паливо в Європі. Зараз ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн/м3 і нижче.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тариф "Річної". Що буде з цінами на газ для населення в Україні".

за Причиною попиту на газ в Європі стала відносно холодна зима, яка призвела до того, що великі обсяги газу було піднято з сховищ для забезпечення надійної роботи систем опалення та промисловості.

"На даний момент обсяги газу у більшості сховищ ЄС не перевищують 20%, що є причиною зростання попиту на цей ресурс, а отже, ціна на європейському ринку не буде різко знижуватися, як ми могли бачити це в 2020 році (з-за низького попиту, але високої пропозиції). Кон'юнктура на європейському ринку відповідно буде впливати і на ціни на українському ринку", - відзначили в Міністерстві енергетики.