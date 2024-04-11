Минэнерго о последствиях удара по Трипольской ТЭС: через пару дней будет более ясная картина

Ситуация на Трипольской теплоэлектростанции по состоянию на сейчас действительно сложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

"Ситуация на Трипольской ТЭС действительно сложная... Разрушения были значительными, думаю, через несколько дней будем иметь более ясную картину относительно того, можно ли будет там какое-то оборудование восстановить, хотя бы частично", - заявила Гринчук. По словам заместителя министра, если Трипольскую ТЭС не удастся восстановить, Минэнерго будет искать другие источники, полагаться на другие объекты генерации.