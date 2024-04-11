Міненерго про наслідки удару по Трипільській ТЕС: за кілька днів буде більш ясна картина

Ситуація на Трипільській теплоелектростанції станом на зараз дійсно є складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.

"Ситуація на Трипільській ТЕС дійсно є складною... Руйнування були значними, думаю, через декілька днів будемо мати більш ясну картину щодо того, чи можна буде там якесь обладнання відновити, хоча б частково", - заявила Гринчук.

За словами заступниці міністра, якщо Трипільську ТЕС не вдасться відновити, Міненерго буде шукати інші джерела, покладатися на інші об'єкти генерації.