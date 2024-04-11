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Міненерго про наслідки удару по Трипільській ТЕС: за кілька днів буде більш ясна картина

Україна, Четвер 11 квітня 2024 19:54
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Міненерго про наслідки удару по Трипільській ТЕС: за кілька днів буде більш ясна картина Фото: Трипільська ТЕС (facebook.com Zahyst Ekologichnyh Prav)
Автор: Каріна Левицька

Ситуація на Трипільській теплоелектростанції станом на зараз дійсно є складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.

"Ситуація на Трипільській ТЕС дійсно є складною... Руйнування були значними, думаю, через декілька днів будемо мати більш ясну картину щодо того, чи можна буде там якесь обладнання відновити, хоча б частково", - заявила Гринчук.

За словами заступниці міністра, якщо Трипільську ТЕС не вдасться відновити, Міненерго буде шукати інші джерела, покладатися на інші об'єкти генерації.

Масовані обстріли української енергетики

У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області, де було сильно пошкоджено Зміївську ТЕС та ТЕЦ-5.

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Повітряні сили повідомили, що окупанти використали 42 ракети різних типів та 40 дронів. Частину цілей збила протиповітряна оборона.

Під ударом ворога були Харківська, Львівська, Київська, Одеська, Запорізька області. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджена енергосистема.

Зокрема, внаслідок атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС під Києвом, а "Центренерго" втратило 100% генерації.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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