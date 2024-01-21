В Минэнерго анонсировали начало строительства больших блоков для атомных станций

Министр отметил, что Украина планирует начать строительство больших энергоблоков для атомных станций в текущем году.

Глава Минэнерго рассказал, что децентрализация и наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии также среди задач ведомства на текущий год.

Галущенко добавил, что достигать этого планируют, в частности, благодаря установке газовых турбин, а также продолжению ремонтной кампании и замещению высоковольтных трансформаторов на подстанциях.

Сотрудничество Украины с США в сфере энергетики

Напомним, в сентябре 2023 года наше государство получило первую партию американского ядерного топлива. А уже в декабре ядерные регуляторы Украины и Соединенных Штатов Америки подписали Меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.

"Энергоатом" и Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые производятся в США.

19 января стало известно, что Украина ввела в эксплуатацию первое в мире "сухое" Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

Кроме того, сотрудничество с американской компанией ведется в направлении развертывания и строительства в Украине малых модульных реакторов Holtec.