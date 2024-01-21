В Минэнерго анонсировали начало строительства больших блоков для атомных станций

Украина в сотрудничестве с США и другими партнерами с Запада планирует начать строительство больших блоков для атомных электростанций уже в 2024 году.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Министр отметил, что Украина планирует начать строительство больших энергоблоков для атомных станций в текущем году.
Глава Минэнерго рассказал, что децентрализация и наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии также среди задач ведомства на текущий год.
Галущенко добавил, что достигать этого планируют, в частности, благодаря установке газовых турбин, а также продолжению ремонтной кампании и замещению высоковольтных трансформаторов на подстанциях.
Напомним, в сентябре 2023 года наше государство получило первую партию американского ядерного топлива. А уже в декабре ядерные регуляторы Украины и Соединенных Штатов Америки подписали Меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.
"Энергоатом" и Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые производятся в США.
19 января стало известно, что Украина ввела в эксплуатацию первое в мире "сухое" Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.
Кроме того, сотрудничество с американской компанией ведется в направлении развертывания и строительства в Украине малых модульных реакторов Holtec.
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