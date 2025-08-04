ФЛП на бумаге, работник в жизни: Рада хочет положить конец "схеме" работодателей

В Верховной Раде предложили закон, который должен четко отличить настоящие трудовые отношения - когда работник официально нанят на работу, от фиктивного сотрудничества через ФЛП - когда компания оформляет человека как предпринимателя, чтобы не платить налоги и не предоставлять соцгарантии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект №13507.

Зачем вводить изменения

Сейчас часто бывает так, что люди работают как обычные работники, но работодатель оформляет их как ФЛП. Это позволяет компании избегать налогов и не платить больничные, отпускные и тому подобное. Законопроект должен прекратить эти злоупотребления.

"В Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона пока отсутствует. Однако это не означает, что их не существует в принципе. Такие признаки разработаны доктринально, а также судебной практикой. В то же время многочисленные злоупотребления и произвольная трактовка содержания таких признаков побуждает закрепить их на законодательном уровне", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Законопроект №13507 предлагает определить 9 признаков, по которым можно установить, есть ли между человеком и компанией трудовые отношения.

Если будет выполнено не менее 7 из 9, то суд сможет решить: это трудовые отношения, а не просто сотрудничество с ФЛП.

Признаки наличия трудовых отношений

работу вы выполняете самостоятельно - без права передать ее кому-то другому или нанять людей;

выполняете задание по прямому поручению - под постоянным контролем заказчика;

заказчик определяет ваш график и правила - продолжительность рабочего дня, время отдыха, инструкции, подчинение и т.д;

вы часть команды - имеете служебные контакты, подчиненных, участвуете в совещаниях, представляете компанию;

получаете регулярную оплату - ежемесячно или с другой периодичностью, независимо от результата, и это более 80% вашего дохода за два года;

вам компенсируют расходы - например, на топливо, инструменты или другие рабочие нужды;

вы пользуетесь трудовыми льготами - имеешь отпуска, соцгарантии, компенсации;

работодатель обеспечивает вас всем необходимым - оборудованием, материалами, инструментами;

учитесь за счет заказчика - он оплачивает ваше профессиональное обучение или повышение квалификации.

Отметим, что только суд сможет принять решение, что человек фактически является наемным работником.

Что это означает для ФЛП и компаний

Бизнесам будет сложнее маскировать работников под ФЛП. Если работник выполняет работу как штатный сотрудник, его должны оформить официально.

Это может дать людям больше прав и гарантий, но и обязательств (например, налогов).