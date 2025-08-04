ФЛП на бумаге, работник в жизни: Рада хочет положить конец "схеме" работодателей
В Верховной Раде предложили закон, который должен четко отличить настоящие трудовые отношения - когда работник официально нанят на работу, от фиктивного сотрудничества через ФЛП - когда компания оформляет человека как предпринимателя, чтобы не платить налоги и не предоставлять соцгарантии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект №13507.
Зачем вводить изменения
Сейчас часто бывает так, что люди работают как обычные работники, но работодатель оформляет их как ФЛП. Это позволяет компании избегать налогов и не платить больничные, отпускные и тому подобное. Законопроект должен прекратить эти злоупотребления.
"В Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона пока отсутствует. Однако это не означает, что их не существует в принципе. Такие признаки разработаны доктринально, а также судебной практикой. В то же время многочисленные злоупотребления и произвольная трактовка содержания таких признаков побуждает закрепить их на законодательном уровне", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
Законопроект №13507 предлагает определить 9 признаков, по которым можно установить, есть ли между человеком и компанией трудовые отношения.
Если будет выполнено не менее 7 из 9, то суд сможет решить: это трудовые отношения, а не просто сотрудничество с ФЛП.
Признаки наличия трудовых отношений
- работу вы выполняете самостоятельно - без права передать ее кому-то другому или нанять людей;
- выполняете задание по прямому поручению - под постоянным контролем заказчика;
- заказчик определяет ваш график и правила - продолжительность рабочего дня, время отдыха, инструкции, подчинение и т.д;
- вы часть команды - имеете служебные контакты, подчиненных, участвуете в совещаниях, представляете компанию;
- получаете регулярную оплату - ежемесячно или с другой периодичностью, независимо от результата, и это более 80% вашего дохода за два года;
- вам компенсируют расходы - например, на топливо, инструменты или другие рабочие нужды;
- вы пользуетесь трудовыми льготами - имеешь отпуска, соцгарантии, компенсации;
- работодатель обеспечивает вас всем необходимым - оборудованием, материалами, инструментами;
- учитесь за счет заказчика - он оплачивает ваше профессиональное обучение или повышение квалификации.
Отметим, что только суд сможет принять решение, что человек фактически является наемным работником.
Что это означает для ФЛП и компаний
Бизнесам будет сложнее маскировать работников под ФЛП. Если работник выполняет работу как штатный сотрудник, его должны оформить официально.
Это может дать людям больше прав и гарантий, но и обязательств (например, налогов).
Читайте также о том, могут ли забрать имущество у ФЛП за долги и о каких рисках надо знать частным предпринимателям.
Ранее мы писали о том, что мобилизованные ФЛП теперь могут не платить налоги и не подавать отчетность на время службы. Это стало возможным благодаря новым изменениям в Налоговый кодекс.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.