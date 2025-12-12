Минэкономики завершило работу над новым Трудовым кодексом: что изменится для работников
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства завершило работу над проектом нового Трудового кодекса и готовит его к внесению на рассмотрение Кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Татьяны Бережной во время презентации проекта Стратегии занятости населения до 2030 года.
По ее словам, документ прошел все необходимые форматы обсуждения и согласования - с работодателями, профсоюзами, экспертами и международными партнерами. После правительства проект будет подан на рассмотрение Верховной Рады.
Бережная отметила, что новый Трудовой кодекс станет важным шагом к созданию современной, понятной и европейской системы трудовых отношений в Украине.
Что предусматривает проект нового Трудового кодекса
В документе заложен ряд ключевых изменений, в частности:
- цифровизацию основных процедур в сфере труда;
- прозрачный механизм определения минимальной заработной платы;
- расширение видов трудовых договоров;
- усиление защиты работников, особенно представителей уязвимых групп;
- имплементацию основных директив ЕС по труду.
Также кодекс устанавливает понятные правила для гибких форматов занятости - дистанционной работы, гибкого графика и неполной занятости. Документ предусматривает усиление социальной защиты работников с семейными обязанностями, ветеранов и лиц с инвалидностью, а также унификацию требований к электронной фиксации условий труда.
Отдельный блок изменений касается борьбы с незадекларированным трудом, урегулирования современных форм занятости и упрощения взаимодействия бизнеса с органами государственного надзора.
Кодекс станет основой реформы рынка труда
Заместитель министра экономики Дарья Марчак подчеркнула, что новый Трудовой кодекс должен стать правовой основой для реализации Стратегии занятости и реформы рынка труда "Горизонт".
"Кодекс сочетает европейские стандарты защиты работников с гибкостью, необходимой бизнесу, и создает предпосылки для расширения формальной занятости, повышения производительности труда и лучшей защиты прав человека в Украине", - отметила она.
Напомним, в парламенте предлагают закон, который будет четко отделять настоящие трудовые отношения от фиктивного сотрудничества через ФЛП. Законопроект №13507 определяет девять признаков, по которым суд сможет установить, является ли человек фактическим работником. Если выполняются как минимум семь из девяти критериев, компания должна будет оформить сотрудника официально, что сделает невозможным уклонение от налогов и соцгарантий.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине продолжается переход на электронные трудовые книжки, и к 2026 году все данные о трудовой деятельности должны быть полностью оцифрованы. Бумажные книжки после этого потеряют юридическую силу, хотя их можно будет оставить для личного пользования.