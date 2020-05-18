Мінекономіки запустило базу даних небезпечних товарів

Фото: магазин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

База містить різні види нехарчової продукції

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції "Увага". На даному сайті можна перевірити, чи безпечна та чи інша продукція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

База "Увага" включає такі категорії товарів:

дитячі товари;

будівельні вироби та матеріали;

промислові вироби та обладнання,

паливо,

медичні вироби,

мийні засоби,

електричні та електронні прилади;

піротехнічні вироби тощо.

Сайт має три категорії: споживачам, бізнесу та органам ринкового нагляду. Крім того, на сайті бази можна дізнатися, як купувати товари он-лайн безпечно, що робити в разі придбання небезпечної продукції, куди звертатися в разі порушення прав покупця, які документи потрібні для продажу товарів на ринку України, корисні посилання для інспекторів та інше.

На сайті також вказані контактні дані всіх органів ринкового нагляду та сфери їх повноважень, що дозволить кожному без зайвих проблем звернутися до відповідного органу за допомогою чи порадою, повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо, в 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як в 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні березні 2020 року зріс на 6,1% порівняно з березнем минулого року та на 4,4% порівняно з лютим поточного року.

Автор: Олександр Білоус