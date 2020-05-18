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Минэкономики запустило базу данных опасных товаров

Новости » Экономика     18.05.2020 - 14:31
Минэкономики запустило базу данных опасных товаров
Фото: магазин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

База содержит различные виды непищевой продукции

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины запустило всеукраинскую базу опасной непищевой продукции "Увага". На данном сайте можно проверить, безопасна ли та или иная продукция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

База "Увага" включает следующие категории товаров:

  • детские товары;
  • строительные изделия и материалы;
  • промышленные изделия и оборудование,
  • топливо
  • медицинские изделия,
  • моющие средства
  • электрические и электронные приборы;
  • пиротехнические изделия.

Сайт имеет три категории: потребителям, бизнесу и органам рыночного надзора. Кроме того, на сайте базы можно узнать, как покупать товары он-лайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной продукции, куда обращаться в случае нарушения прав покупателя, какие документы нужны для продажи товаров на рынке Украины, полезные ссылки для инспекторов и прочее.

На сайте также указаны контактные данные всех органов рыночного надзора и сферы их полномочий, что позволит каждому без лишних проблем обратиться в соответствующий орган за помощью или советом, сообщили в Минэкономики.

Напомним, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики. По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров - 32,0%.

Как сообщало РБК-Украина, физический объем оборота розничной торговли в Украине в марте 2020 года вырос на 6,1% по сравнению с мартом прошлого года и на 4,4% по сравнению с февралем текущего года.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины торговлямагазинМинистерство экономического развития и торговли
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