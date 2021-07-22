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НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи

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Україна, Четвер 22 липня 2021 14:16
НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%. У квітні НБУ також прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку глава НБУ Кирило Шевченко зробив на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, стійкий споживчий попит і сприятливі умови зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки України взимку і навесні.

"Надалі економіка зростатиме приблизно на 4,0% щорічно. Крім високого приватного споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств", - сказав він.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 4,0% (раніше очікувалося зростання на 4,0%). У 2023 році очікується зростання на 4,0% (раніше очікувалося зростання на 4,0%).

НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння в 2020 році на 4,2%.

Зазначимо, Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2021 році на 3,0%.

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