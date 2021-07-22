НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%. У квітні НБУ також прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку глава НБУ Кирило Шевченко зробив на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Як зазначив Шевченко, стійкий споживчий попит і сприятливі умови зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки України взимку і навесні.

"Надалі економіка зростатиме приблизно на 4,0% щорічно. Крім високого приватного споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств", - сказав він.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 4,0% (раніше очікувалося зростання на 4,0%). У 2023 році очікується зростання на 4,0% (раніше очікувалося зростання на 4,0%).