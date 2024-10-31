В Минэкономики рассказали, сколько украинцев забронированы от мобилизации

Свириденко опровергла информацию СМИ о якобы 1,5 млн забронированных от мобилизации украинцев.

"На пике у нас было 950 тысяч "уникальных забронированных". Когда появилось бронирование через "Действие", в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за удваивания, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде", - объяснила Свириденко.

По ее мнению, важно добавить прозрачность и систематизировать процесс, чтобы бронирование получали только те, кто действительно имеет на это право. Учитывая это, правительство рассматривает возможность изменить процедуры бронирования, например, предоставить приоритетный критерий по заработной плате.

Как рассказала министр, есть компании, которые при подаче на признание критически важными предприятиями указали среднюю зарплату по региону, а затем перешли на минимальную. Такие действия она считает "манипуляциями".

"Это сигнал, что следует ввести приоритизацию критериев и сфокусировать военно-гражданский администрации и министерства, чтобы они уделяли большее внимание оплате труда. И чтобы получающие бронирование платили всю зарплату официально", - подчеркнула Свириденко.