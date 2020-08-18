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Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції через емісію гривні

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 11:42
Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції через емісію гривні
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція прискориться, але темпи будуть нижчими, ніж прогнозувалося раніше

До кінця 2020 року на динаміку інфляції впливатиме посилення ролі кредитного каналу емісії грошей. Цей механізм буде використовуватися для підтримання бізнесу та запровадження антикризових заходів.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в огляді, також ціни зростатимуть через підвищення складової собівартості товару, зважаючи на понесені в період карантину збитки та зростання цін на світовому ринку.

"У подальшому впродовж 2020 року очікується поступове зростання платоспроможного попиту, що дасть змогу отримати (з неістотними коливаннями) стримані темпи споживчої інфляції, які, з огляду на комплекс стримуючих чинників, будуть меншими, ніж прогнозувалося на початку року", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2020 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%, з початку року інфляція склала 1,4%.

У липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції і очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.

Зазначимо, згідно з макропрогнозом Кабінету міністрів, у 2020 році інфляція (грудень до грудня) прискориться до 11,6%.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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