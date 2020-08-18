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Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции из-за эмиссии гривны

Киев, Вторник 18 августа 2020 11:42
Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции из-за эмиссии гривны
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Инфляция ускорится, но темпы будут ниже, чем прогнозировалось ранее

До конца 2020 года на динамику инфляции будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег. Этот механизм будет использоваться для поддержания бизнеса и внедрения антикризисных мероприятий.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в обзоре, также цены будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая на понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.

"В дальнейшем на протяжении 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что даст возможность получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньшими, чем прогнозировалось в начале года", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июле 2020 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%, с начала года инфляция составила 1,4%.

В июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.

Отметим, в соответствии с макропрогнозом Кабинета министров, в 2020 году инфляция (декабрь к декабрю) ускорится до 11,6%.

Напомним, председатель НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина опроверг информацию о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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