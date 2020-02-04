Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2019 році

Фото: Авдіївський коксохім (РБК-Україна)

Економіка зростала майже тими ж темпами, що і у 2018 році

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році оцінюються на рівні 3,3%. Про це повідомляє Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в повідомленні, темпи зростання майже співпадають з показником 2018 року (3,4%), водночас змінились драйвери цього зростання.

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Так, суттєво уповільнилось зростання Зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) - до 1,6% загалом за 2019 рік, а в останні місяці року навіть спостерігалось його падіння.

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"Насамперед, це відбувалося за рахунок виробничої сфери, а саме складної ситуації у промисловості, де випуск знизився після трирічного зростання. Також незважаючи на черговий рекорд урожаю зернових, суттєво уповільнилось сільське господарство. Натомість високий внутрішній попит генерував високі показники в будівництві, торгівлі та низці галузей сфері послуг", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, у 2019 році зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні уповільнилося до 1,4%, що у 2,7 рази менше, ніж у 2018 році.

Відзначимо, Національний банк оцінив зростання економіки України у 2019 році на рівні 3,3%. У той же час в четвертому кварталі зростання ВВП уповільнилося до 2,2%.