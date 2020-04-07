У Мінекономіки попередили про серйозні наслідки коронавірусу для України

Пандемія коронавірусу, яка спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, а також карантин матимуть серйозні наслідки для економіки України. Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування і макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як зазначається в огляді, пандемія вже призвела до суттєвого падіння цін на світових сировинних ринках (зокрема, нафти, газу та металів). Крім того, Україна ввела превентивні заходи з метою зупинення поширення COVID-19 (карантин - з 16 березня та режим надзвичайної ситуації на всій території з 25 березня).

Усе це матиме "серйозні наслідки для виробничої сфери та економіки в цілому, особливо у І-му півріччі 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Мінекономіки, за результатами лютого 2020 року падіння економіки України уповільнилося.

Так скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ), становило 1,8% проти 2,6% у січні. Це відбулось внаслідок покращення ситуації в основних видах економічної діяльності, в тому числі за рахунок додаткового дня у лютому 2020 року. Зокрема, спостерігалося зростання у внутрішній торгівлі та с/г виробництві, уповільнення падіння у промисловості та транспорті.

"Як результат, скорочення ВВП у січні-лютому оцінено Мінекономіки на рівні 0,2%. У лютому лише деякі підвиди окремих галузей почали відчувати негативний вплив поширення у світі COVID-19 (зокрема, металургія та авіатранспорт)", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно зі зміненим макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

Крім того, інфляція (грудень до грудня) зросте до 11,6% (очікувалося 5,5%), середня номінальна зарплата складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).

Також прогнозується падіння експорту на 4,5% до 59,9 млрд доларів (очікувалося зростання на 7,8% до 68,6 млрд доларів), падіння імпорту експорту на 10% до 68,2 млрд доларів (очікувалося зростання на 9,6% до 83,5 млрд доларів).

Нагадаємо, за оцінкою Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні 2020 році скоротився на 0,5%.