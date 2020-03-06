Мінекономіки зафіксувало падіння ВВП України

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Економіка впала у січні, прогноз на перший квартал невтішний

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні 2020 році скоротився на 0,5%. Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в огляді, з початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ), окрім будівництва та внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва.

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"Як результат, у січні 2020 року зменшення ЗІВ становило 2,6% та відповідно скорочення ВВП - оцінено на рівні 0,5%", - йдеться в огляді.

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За даними Мінекономіки, у 2020 році продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу, активне оновлення інфраструктурних об'єктів.

"Проте дія чинників, які впливали на розвиток економіки у 2019 році, на тлі уже сформованих у попередніх періодах структурних дисбалансів та накопичених проблем, а також ризиків, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу (Covid-19) в світі, та можливе зниження темпів розвитку світової економіки дещо стримуватимуть зростання економіки в цілому, особливо у І-му кварталі року", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, у Національному банку поки не бачать значних негативних тенденцій для економіки України через розповсюдження коронавірусу по світу.

Відзначимо, 14 лютого Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2019 року. За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в IV кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 1,5%, по відношенню до III кварталу 2019 року (з урахуванням сезонного фактора) - на 0,1%.