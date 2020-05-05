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Мінекономіки підготувало кілька програм кредитування бізнесу

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 13:44
Мінекономіки підготувало кілька програм кредитування бізнесу
Фото: Ігор Петрашко (прес-служба уряду)

Мова йде про програму "5-7-9" і доступ до нових засобів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підготувало кілька програм кредитування для допомоги бізнесу при виході з карантину в Україні. Про це на брифінгу повідомив міністр Ігор Петрашко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для Мінекономіки підготовлено кілька програм, які допоможуть знизити податкове навантаження на бізнес.

"Додамо додаткові програми в найближчий період, які повинні сприяти зниженню фінансового тиску на підприємців. Це програма "5-7-9", яка вже працює, де є можливість для підприємців, які мають існуючі кредити, звернутися в банки і отримати нульову ставку", - заявив Петрашко.

Він також закликав підприємців більше співпрацювати з банками за цією програмою.

"Друга програма - доступ до нових засобів. Програма, яка зараз розглядається - це до 30-ти мільярдів гривень, спрямовані на мікро- і малі підприємства. Ця програма ще не працює. Вона передбачає зміни в законодавстві, які уряд також подав як законодавчу ініціативу і прийняв на засіданні Кабміну. Є відгуки, що депутати готові проголосувати. Питання йде про портфельні гарантії. Такий план детально розроблено в координації Мінекономіки з НБУ і Офісом президента", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що уряд і НБУ ще минулого тижня повинні були представити іпотеку для населення зі ставкою близько 10%, а також нову кредитну програму для бізнесу.

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