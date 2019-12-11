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Милованов назвав курс долара на рівні 20 гривень фантастикою

Новини » Економіка     11.12.2019 - 16:12
Милованов назвав курс долара на рівні 20 гривень фантастикою
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Курс на рівні 24 гривень за долар - це нова реальність, а 20 гривень - фантастика

Курс долара наступного року навряд чи впаде до рівня 20 гривень. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю DW.

Відповідаючи на питання, чи ймовірне падіння курсу долара до рівня у 20 гривень, Милованов сказав: "Навряд чи, я думаю, що це фантастика. Ми можемо собі таке фантазувати, але 20 це малореально".

У той же час він припустив, що у разі дуже великого припливу іноземних інвестицій курс може знизитися до 20 гривень за долар.

"Ми собі розглядаємо два сценарії: 3 і 6 мільярдів доларів інвестицій. Але якщо до нас зайде 10-20, то можливо такий курс і буде", - сказав він і нагадав, що міцна гривня шкодить експортерам.

Нагадаємо, на початку грудня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов сказав, що поточний курс гривні до долара на рівні близько 24 гривень долар є новою реальністю.

Зазначимо, в жовтні 2019 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України змінило макропрогноз на 2020 рік, заклавши в ньому курс на рівні 27 грн/долар (раніше прогноз був 28,2 грн/долар).

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Теми: Курс долара
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