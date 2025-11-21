RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Минэкономики озвучили конечный срок конкурса на главу АРМА

Фото: Алексей Соболев (rada.gov.ua)
Автор: Константин Широкун, Юрий Дощатов

Конкурс по отбору нового главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) планируют завершить до конца 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев во время общения с журналистами.

"По АРМА нам надо завершить конкурс по избранию председателя до конца года. Мы сменили главу в августе", - сказал он.

Соболев также отметил, что сейчас в АРМА проходит аудит и по результатам работы компании "все одобрительно".

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что бывший директор Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума может быть причастна к коррупционному скандалу с хищениями в "Энергоатоме".

Сообщалось, что в июле 2025 года Дума также поддержала закон, который должен был ликвидировать независимость антикоррупционных органов. Она прямо написала о поддержке скандального законопроекта №12414.

Интересно, что уже 30 июля Дума довольно неожиданно подала заявление об увольнении с должности - заявление удовлетворили в тот же день. Это произошло через неделю после того, как в СМИ появилась новость, что НАБУ могла прослушивать Миндича. При этом голосов экс-руководительницы АРМА на пленках, обнародованных НАБУ, нет.

 

Операция "Мидас"

Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Среди прочих там были замешаны экс-бизнес-партнер президента Владимира Зеленского - Тимур Миндич, а также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

При этом Галущенко, как оказалось, жил в доме, который когда-то принадлежал экс-министру МВД времен беглого президента Виктора Януковича. Этот актив был арестован государством и передан в АРМА. Предполагается, что по указанию Миндича дом могли передать Галущенко.

Больше об операции "Мидас" по коррупции в энергетике - в отдельном материале РБК-Украина. Кроме этого, мы писали о том, как дальше могут разворачиваться события "Миндич-гейта", и какими могут быть последствия.

