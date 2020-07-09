Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП України під час карантину

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-травні 2020 року скоротився на 5,9%. Це трохи більше, ніж падіння на 5,0% за перші чотири місяці року.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, в травні результати діяльності більшості видів економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння на тлі пом'якшення карантинних обмежень.

Про це, зокрема, свідчить поліпшення Індексу очікувань ділової активності, який розраховує НБУ, з 29,9 до 37 пунктів, хоча значення показника менше 50 свідчить про досить песимістичні настрої бізнесу.

Водночас, негативний вплив поширення у світі COVID-19 (через тимчасове зменшення загальної економічної активності у світі, інвестиційну паузу, в тому числі, з боку іноземних інвесторів) та дія стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах стримували розвиток більшості видів економічної діяльності, зазначили в Мінекономіки.

Так, за підсумками січня-травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) становило 7,3% (падіння на 6,7% у січні-квітні 2020 року).

Відповідно скорочення обсягів ВВП оцінено Мінекономіки на рівні 5,9% (у І кв. 2020 року за уточненими даними Держстату падіння ВВП становило 1,3%).

Нагадаємо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.