Клієнти "Волиньгазу" зменшили обсяги споживання блакитного палива на 16%

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Споживання газу скоротилося серед більшості категорій споживачів

Обсяги споживання газу на Волині за 9 місяців 2019 року зменшились на 47 млн куб. м. Така тенденція спостерігається вже сьомий рік поспіль. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

"Загальний обсяг споживання газу в області за 9 місяців 2019 року склав 257 млн куб. м, що на 16% менше, ніж у 2018 році. В результаті компанія недоотримала понад 33,5 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт з обслуговування і модернізації газових мереж", - йдеться у повідомленні.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використовувала менше газу – на 0,7 млн куб. м (15%), промисловість - на 8,2 млн куб. м (17%), а населення - на 35,6 млн куб. м (21%). За словами прес-служби, таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилася на фінансовому стані АТ "Волиньгаз" та здатності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"За останні 7 років обсяг споживання природного газу на Волині зменшився на 22%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне і безаварійне газопостачання", - зазначив головний інженер АТ "Волиньгаз" Андрій Цибульський.

За словами прес-служби, що ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподіл природного газу. "Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що з 2012 року споживання газу клієнтами АТ "Волиньгаз" постійно знижувалося. Так, у 2015 році споживання газу впало на 18%, в 2018 - на 6%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2014-2019 року скоротився на 13%.