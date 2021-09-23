Мінекономіки назвало галузі з найбільшою часткою "тіні"

Рівень тіньової економіки в Україні за методом збитковості підприємств у першому кварталі 2021 року склав 25% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. У порівнянні з першим кварталом 2020 року (38%) рівень суттєво знизився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.
Найбільш суттєвим зменшення частки тіньового сектору було у ВЕД "Оптова та роздрібна торгівля" (на 11 в.п. до 23% від обсягу ВДВ у ВЕД), у переробній промисловості (на 10 в.п. до 30%), у добувній промисловості (на 9 в.п. до 38%) та у ВЕД "Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність" (на 9 в.п. до 44% відповідно).
Збільшення частки тіньової економіки показали ВЕД "Фінансова та страхова діяльність" (на 5 в.п. до 37% від обсягу ВДВ у ВЕД) та ВЕД "Сільське, лісове та рибне господарство" (на 3 в.п. до 29% відповідно).
Як повідомляло РБК-Україна, рівень тіньової економіки в Україні у першому кварталі 2021 року склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. У порівнянні з даними за 2020 рік рівень не змінився.
Нагадаємо, рівень тіньової економіки у 2020 році склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 в.п. більше за показник 2019 року (27%).