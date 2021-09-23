Мінекономіки назвало галузі з найбільшою часткою "тіні"

Найбільш суттєвим зменшення частки тіньового сектору було у ВЕД "Оптова та роздрібна торгівля" (на 11 в.п. до 23% від обсягу ВДВ у ВЕД), у переробній промисловості (на 10 в.п. до 30%), у добувній промисловості (на 9 в.п. до 38%) та у ВЕД "Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність" (на 9 в.п. до 44% відповідно).

Збільшення частки тіньової економіки показали ВЕД "Фінансова та страхова діяльність" (на 5 в.п. до 37% від обсягу ВДВ у ВЕД) та ВЕД "Сільське, лісове та рибне господарство" (на 3 в.п. до 29% відповідно).