Минэкономики назвало отрасли с наибольшей долей "тени"

Наиболее существенным уменьшение доли теневого сектора было в ВЭД "Оптовая и розничная торговля" (на 11 п. п. до 23% от объема ВДС в ВЭД), в перерабатывающей промышленности (на 10 п. п. до 30%), в добывающей промышленности (на 9 п.п. до 38%) и в ВЭД "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (на 9 п. п. до 44% соответственно).

Увеличение доли теневой экономики показали ВЭД "Финансовая и страховая деятельность" (на 5 п. п. до 37% от объема ВДС в ВЭД) и ВЭД "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" (на 3 п. п. до 29% соответственно).