Майже третина ВВП України залишається в тіні: Мінекономіки оновило дані

Рівень тіньової економіки в Україні у першому кварталі 2021 року склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. У порівнянні з даними за 2020 рік рівень не змінився.

Про це Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки .

За розрахунками міністерства, у порівнянні з першим кварталом 2020 року рівень тіньової економіки зменшився на 1 в.п.

Два з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з січнем - березнем 2020 року:

електричний метод - на 2 в.п. (до 28% від обсягу офіційного ВВП);

монетарний метод - на 1 в.п. (до 31% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи показали зменшення рівня тіньової економіки:

метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - на 1 в.п. (до 22% від обсягу офіційного ВВП);

метод збитковості підприємств - на 13 в.п. (до 25% від обсягу офіційного ВВП).

Як зазначили в Мінекономіки, зниження рівня за методом збитковості підприємств "є об’єктивним наслідком, по-перше, покращення фінансового стану підприємств на тлі адаптування до перманентних умов карантинних обмежень та, як наслідок, поступового пожвавлення ділової активності; по-друге, дії унікального чинника коронакризи, проявом якого стало обмеження традиційних каналів тіньової діяльності".