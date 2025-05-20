В Минэкономики назвали выгоды в случае введения зоны свободной торговли с США

"Украину это интересует несмотря на то, что США не являются нашим крупнейшим торговым партнером. Но нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми членами G7. То есть, у нас есть с Британией, Канадой, ЕС. Нам нужны США и Япония", - сказал он.

Замминистра сообщил, что такое предложение президент Владимир Зеленский предложил в письме к президенту Дональду Трампу.

По словам Качки, Украина заинтересована получить беспошлинный доступ к рынкам развитых стран, ведь там наши экспортеры могут больше заработать.

"Большие требования к качеству создают большую добавленную стоимость и большую доходность. С этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и иметь соглашение о свободной торговле", - добавил торговый представитель Украины.

Он отметил, что введение свободной торговли с США создаст лучшие условия для работы Американско-украинского инвестиционного фонда, который создаются после подписания соглашения о недрах.