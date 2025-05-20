У Мінекономіки назвали вигоди у разі запровадження зони вільної торгівлі з США

"Україну це цікавить незважаючи на те, що США не є нашим найбільшим торговим партнером. Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма членами G7. Тобто, у нас є з Британією, Канадою, ЄС. Нам потрібні США та Японія", - сказав він.

Заступник міністра повідомив, що таку пропозицію президент Володимир Зеленський запропонував у листі до президента Дональда Трампа.

За словами Качки, Україна зацікавлена отримати безмитний доступ до ринків розвинутих країн, адже там наші експортери можуть більше заробити.

"Більші вимоги до якості створюють більшу додану вартість і більшу прибутковість. З цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і мати угоду про вільну торгівлю", - додав торговий представник України.

Він зазначив, що запровадження вільної торгівлі із США створить кращі умови для роботи Американсько-українського інвестиційного фонду, який створюються після підписання угоди про надра.