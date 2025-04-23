Зона свободной торговли и соглашение о недрах: Шмыгаль раскрыл детали переговоров с Бессентом

Украина и Соединенные Штаты Америки договорились начать работу над зоной свободной торговли между странами. Также обсуждалось соглашение по редкоземельным землям.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

Во время визита в Вашингтон Шмыгаль поблагодарил президента США Дональда Трампа за продление санкций против России.

"Необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру. В частности, обсудили усиление санкций в отношении энергетического сектора РФ в связи с оккупацией Запорожской АЭС", - написал Шмыгаль.

Он рассказал, что во время встречи с главой Минфина США Скотом Бессентом они обсудили вопросы финансовой помощи Украине на следующий год.

"Правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления. Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", - заявил премьер.

По его словам, были обсуждены важные политические моменты будущего документа.

"Подчеркнул также, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде. Договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США", - подчеркнул Шмыгаль.

Визит Шмыгаля в США

Напомним, сегодня представители украинского правительства отправились в Вашингтон за финансовой поддержкой Украины на следующий год. Украинскую делегацию возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сообщалось, что визит Шмыгаля в США связан также с будущим соглашением между США и Украиной об украинских полезных ископаемых.

Обсуждение соглашения об ископаемых

На днях министр экономики Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали меморандум по этому соглашению. В документе говорилось о том, что Шмыгаль на этой неделе должен посетить Вашингтон и встретиться с Бессентом для того, чтобы "оказать поддержку на самом высоком уровне для завершения технических обсуждений условий соглашения".