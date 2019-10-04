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Грошові перекази з-за кордону в Україну зросли більш ніж на 10%

Новини » Економіка    04.10.2019 - 12:52
Грошові перекази з-за кордону в Україну зросли більш ніж на 10%
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

За 8 місяців в Україну надійшло валюти на 120,9 млрд грн

Обсяги переказів фізичних осіб в іноземній валюті з-за меж України за січень-серпень 2019 року зросли на 11,7% до 120,9 млрд грн. Про це йдеться в огляді Департаменту економічної стратегії та макроекономічного Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, розміщеному на сайті міністерства.

При цьому Мінекономіки посилається на дані Національного банку України.

Як відзначається в огляді, зростання обсягів переказів фізичних осіб в іноземній валюті з-за меж України був одним з основних факторів, які впливали на динаміку обсягів внутрішньої торгівлі за 8 місяців 2019 року (зростання обороту роздрібної торгівлі склав 9,9%).

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2019 року склав 2846 млн доларів, що на 5,7% більше, ніж за перший квартал рік (2693 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Зазначимо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону є однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

Економіка України уповільнила зростання НБУ збільшив план купівлі валюти на міжбанку
Новини України переводМіністерство економічного розвитку і торгівлівалюта
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