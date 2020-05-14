У Мінекономіки назвали кількість працевлаштованих з початку карантину

Протягом дії карантину, тобто починаючи з 12 березня, Державною службою зайнятості вже працевлаштовано майже 90 тисяч безробітних. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначили в прес-службі, Державна служба зайнятості здійснює фінансування допомоги по безробіттю в межах надходжень від сплати роботодавцями єдиного внеску. Але за даними Мінекономіки в період карантину через зупинку роботи підприємств надходження зменшилися, а кількість безробітних значно зросла. Таким чином виплати значною мірою фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

"Станом на 13.05.2020 повністю профінансовані видатки на допомогу по безробіттю за квітень. Сьогодні службою зайнятості розпочато фінансування першої декади травня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік. З державного бюджету на фінансову допомогу Фонду для виплати по частковому безробіттю виділено 4,723 млрд грн.