Мінекономіки Латвії відмовиться від використання російської мови в комунікації

За її словами, з 1 вересня відомство і підпорядковані йому установи будуть надавати інформацію і спілкуватися з клієнтами тільки державною мовою.

"Як і в будь-якій іншій країні Європи, державні установи в Латвії повинні використовувати в комунікації з людьми і ЗМІ тільки державну мову. Інакше виглядає так, що держава не просто визнає російську мову як таку, що має особливий статус у порівнянні з мовами інших етнічних меншин, а й просуває посилення двомовності. Час змінити це", - заявила Індріксоне.