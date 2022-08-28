Мінекономіки Латвії відмовиться від використання російської мови в комунікації

Мінекономіки Латвії планує повністю відмовитися від використання російської мови в комунікації, починаючи з осені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки Латвії Ілзе Індріксоне, яке наводить Delfi.
За її словами, з 1 вересня відомство і підпорядковані йому установи будуть надавати інформацію і спілкуватися з клієнтами тільки державною мовою.
"Як і в будь-якій іншій країні Європи, державні установи в Латвії повинні використовувати в комунікації з людьми і ЗМІ тільки державну мову. Інакше виглядає так, що держава не просто визнає російську мову як таку, що має особливий статус у порівнянні з мовами інших етнічних меншин, а й просуває посилення двомовності. Час змінити це", - заявила Індріксоне.
Нагадаємо, раніше президент Латвії Егілс Левітс заявив, що всіх нелояльних російськомовних в країні необхідно ізолювати від суспільства.
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