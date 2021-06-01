Бомба уповільненої дії. В Україні забороняють пластикові пакети: коли і чим їх замінять

В Україні зменшать використання пластику. Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" , згідно з яким у магазинах та супермаркетах більше не будуть пропонувати найбільш шкідливі для довкілля і здоров'я людини пластикові пакети, як і при замовленні їжі на виніс або придбанні ліків в аптеці.

Що підпадає під заборону

В Україні буде заборонено надлегкі пластикові пакети та легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. Це може стосуватися, наприклад , малих прозорих пакетів-майок, мотки яких люди звикли бачити в необмеженій кількості у магазинах. Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і фактично не придатні для переробки. Це ж стосується пакетів-майок, які розповсюджуються на касах. Їхня товщина стінки варіюється, в залежності від торговельної мережі, від 24,8 мкм до 50 мкм.

Також під заборону потрапляють оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети. "Насправді, такі вироби є бомбою уповільненої дії. Адже їх виготовляють з використанням оксо-домішок. Такі домішки допомагають розпадатися пакету на мікропластик, який з легкістю потрапляє в довкілля та воду та несе велику загрозу для здоров’я людини", - зазначають в Мінприроди.

Які пластикові матеріали не потрапляють під заборону

Як виняток, залишиться в обігу лише первинна упаковка для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Це надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон та розмірами 225х345х450 мм.

Коли запроваджуватимуть обмеження

Всі обмеження вводитимуться в дію поступово. У об’єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг буде час щоб адаптуватися до змін. Зокрема:

9 місяців з дня прийняття законопроекту для відмови від розповсюдження пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мкм (тонких);

до 1 січня 2022 року для припинення розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів;

до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби і м’яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.

Чим замінять пластикові пакети

За вказаний час магазини, супермаркети, ресторани, кафе та аптеки мають повністю перейти на більш безпечні для довкілля та здоров’я людей альтернативи:

пакети та торбинки багаторазового використання;

паперові пакети;

біорозкладні пакети.

Підприємства мають утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.

Штрафи за порушення закону

На тих, хто продовжить розповсюджувати пакети, чекає штраф - від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення доведеться заплатити від 3400-8500 грн.

Для чого Україна відмовляється від пластику

За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського, таке рішення було прийнято, щоб запобігти негативному впливу пластику на довкілля та здоров’я людей. Менше 1% поліетиленових пакетів переробляється, решта потрапляє на сміттєзвалища, забруднює ґрунти, ліси, річки та моря. Ця проблема вже набула світового масштабу.

33 країни повністю заборонили використання та обіг деяких поліетиленових пакетів. 53 країни ввели часткову заборону або податок на поліетиленові пакети.

"Нарешті і Україна долучилася до вирішення цієї проблеми та сказала пластиковим пакетам - Ні. До речі, соціально відповідальний бізнес, не чекаючи законодавчих обмежень, вже почав готуватися до змін. У багатьох великих торговельних мережах вже сьогодні покупцям пропонують альтернативи пластиковим пакетам - багаторазові торбинки та біопакети", - зазначили у Мінприроди.