Майбутнє цифрових активів або "ярмарок марнославства". Що потрібно знати про NFT

Новомодне слово NFT все частіше з'являється в нашому житті з різних сторін. Втім, питань на цю тему, зазвичай, більше ніж відповідей.

Що потрібно знати про цей токен - в матеріалі РБК-Україна .

NFT (non-fungible token – невзаємозамінний токен) виступає в цифровому світі в ролі "цінних паперів". Технологія дає можливість довести володіння тим чи іншим активом, будь це зображення, музика, GIF-анімація або навіть перше повідомлення засновника Twitter Джека Дорсі у своїй соцмережі.

У майбутньому, якщо людство вдасться до оцифровування пам'яті, можливо, і чиїсь спогади так само будуть виставлені на аукціон торгового майданчика.

Як зрозуміло з назви, у цього токена є одна дуже важлива властивість: окремо взятий NFT не можна обміняти на аналогічний. Кожен токен є для його володаря таким же унікальним екземпляром, як картина "Айзелуортська Мона Ліза" для Лувру.

Далі – більше. Ці "цінні папери" не матеріальні. Після придбання токена, "запис" про покупку надійно зберігається в Інтернеті, так що втратити права на актив практично неможливо. Зберігати NFT можна і в онлайн-гаманці, найпопулярніший з них – Metamask.

Винахід NFT вирішив безліч питань стосовно права володіння цифровими активами. Більш того, попри несподівану в цьому році "появу на сцені", технологія швидко стала не тільки свіжим ковтком повітря для криптографічних токенів, а й золотою жилою для творчих особистостей.

Як працює NFT і при чому тут блокчейн

Блокчейн - це база даних, яка є тим самим "банком" для NFT, що строго стежить за "транзакцією" унікального токена. Принцип його роботи протилежний концепції Інтернету, коли всі пристрої підключені до централізованих вузлів. Тут навпаки – всі пристрої одночасно зберігають інформацію, яка записується в блокчейні.

У підсумку виходить "книга" з безперервного ланцюжка блоків. За таким же принципом працює і криптовалюта, наприклад Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) або Monero (XMR).

Підробити історію NFT складно і технічно майже неможливо. Його історія одночасно зберігається на безлічі комп'ютерів, що, своєю чергою, мінімізує ризик бути обдуреним шахраями.

Фото: історія продажів і перепродажів одного з арт-об'єктів на торговому NFT-майданчику Opensea (opensea.io)

На зображеннях продемонстрований принцип роботи смарт-контрактів блокчейн-алгоритму, який автоматично виконує роль "нотаріуса" в цифровому світі без будь-яких посередників.

У вищезгаданому випадку користувачі маркетплейсу перепродують один одному аватар, щоразу підвищуючи на нього ціну. Смарт-контракт, своєю чергою, підтверджує придбання і займається переведенням криптовалюти. На більшості майданчиків "транзакція" проходить через Ethereum.

Подібні торгові майданчики дають можливість творчим особистостям окупити свою працю. При продажу автору дозволено самостійно визначити відсоток доходу, який він буде отримувати, якщо його робота знову перейде в інші руки. Це забезпечить йому додатковий прибуток.

Для покупців справи йдуть трохи інакше. Так вони фінансово допомагають автору твору і отримують "ліцензію" на його роботу, щоб мати можливість повністю розпоряджатися нею.

Торгові NFT-майданчики стали в сьогоднішніх реаліях переосмисленням і спрощенням процесу прилюдних торгів, де кожен, будь це покупець або ж автор, має можливість знайти щось своє, не виходячи за межі кімнати.

Багато покупців розцінюють це як цифровий актив і розраховують заробити на його перепродажі. Порядок сум на цьому "ринку" вражає: наприклад, 8 серпня 2021 року зображення каменю купили за 45 ETH, що на той момент склало 135 тисяч доларів.

"Якщо всі згодні з тим, що один NFT цікавий, а інший – неефективний, то люди рішуче віддадуть перевагу купувати перший, тому що він буде мати більш високу цінність з точки зору права хвастощів і особистої гордості за його володіння, а також тому, що його можна перепродати за вищою ціною, тому що всі інші думають так само", – пояснював суть цього тренду засновник Ethereum Віталій Бутерін.

Хто і навіщо витрачає мільйони на NFT

Поговоримо про найдорожчі, незвичайні і цікаві придбання в історії існування NFT. Вартість арт-об'єктів вказана відповідно до курсу ETH на момент їх продажу.

- Популярний свого часу Nyan Cat нарешті придбав нового власника в лютому 2021 року. Саме тоді гіф-анімації виповнилося 10 років. Її творець Кріс Торрес продав свою роботу за 590 тисяч доларів.

- Найпопулярніша колекція NFT-CryptoPunks, складається з більш ніж 10 тисяч аватарів у вигляді тварин, людей та інших істот. Цифрове зображення "Чужого" було продано 10 червня 2021 року за 11,8 млн доларів.

- 11 березня 2021 року став знаменним днем для американського цифрового художника Майка Вінкельманна, більш відомого під псевдонімом "Біпл". Саме тоді його NFT колаж з робіт серії "Щодня. Перші 5000 днів" у форматі JPEG був проданий в аукціонному будинку лідера світового арт-ринку "Крістіс" за 69 млн доларів. "Біпл" малював її по одному зображенню протягом більш ніж 13 років починаючи з 2007 року, після чого помістив їх в один арт-об'єкт. Ціна лота стартувала зі 100 доларів.

- Ще одна не менш цікава робота "Білла" - 10-секундний ролик з яскравим політичним підтекстом,"сюжет" якої був визначений результатами президентських виборів в США у 2020 році. На відео зображений колишній глава Білого дому Дональд Трамп. Відеоролик був проданий у 2020 році за майже 67 тисяч доларів, проте вже в лютому 2021 року його перепродали за 6,6 млн доларів.

- Перший твіт Джека Дорсі був проданий 22 березня 2021 року за 2,9 млн доларів.

Цікаво, що власники арт-об'єктів з колекцій NFT створюють свої громади. Мабуть, найвідоміші з них – власники аватарів Pudgy Penguins або ж Bored Ape Yacht Club-колекції з більш ніж 10 тисяч зображень мавп.

Наприклад, власники NFT мавп отримують пропуск до унікального Discord-сервера. Це цифрове братство постійно підтримує контакт між собою. Серед володарів "нудьгуючих мавп" є і відомі особистості – зірка NBA Стефен Каррі свого часу придбав аватар за 180 тисяч доларів.

Схоже на те, що токен цікавий здебільшого і без того багатим і відомим людям, яким він допомагає заробити на перепродажі або вступити в черговий "клуб для обраних". Але засновник Ethereum Віталій Бутерін сподівається, що в майбутньому NFT стане надійним каналом фінансування творчих людей і благодійних організацій.

За його словами, майбутнє токена залежить від самих людей. Звичайно ж, вплив знаменитостей грає важливу роль в "житті" NFT, але якщо торгові майданчики і надалі будуть розвагою для багатих – соціальний потенціал технології може бути загублений, а сама вона стане черговим "миттєвим атракціоном" в історії Інтернету.

Якщо цьому тренду і судилося стати "проривним", йому доведеться зіткнутися з проблемами, які переживали інші продукти криптотехнологій. Насамперед – реальним законодавством. Адже ще не вирішено питання про авторські права. При придбанні NFT покупець отримує "ліцензійний продукт", але не абсолютні права на власність. Тоді як за законами США, передача прав відбувається лише за наявності письмової угоди.