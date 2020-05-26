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Фінал Кубка України з футболу перенесли у Львів

Новини » Спорт     26.05.2020 - 23:44
Фінал Кубка України з футболу перенесли у Львів
Фото: футболісти "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Матч мав відбутися у Тернополі

Фінал Кубка України з футболу в цьому році відбудеться у Львові. Матч мав відбутися у Тернополі, однак через коронавірус його перенесли.

Про це повідомляється у Facebook мера Львова Андрія Садового.

Він зазначив, що фінальний поєдинок Кубка України з футболу відбудеться 8 липня на "Арені Львів".

"Матч мали зіграти в Тернополі, але через складну ситуацією з захворюванням на коронавірус місто проведення змінили. Тому 8 липня зустрінемось на "Арені Львів". А наступного року всі дружньо поїдемо на фінал до файного міста!", - написав Садовий.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павленко у Facebook додав, що “Арена Львів” раніше була заявлена резервним стадіоном цьогорічного розіграшу турніру.

Нагадаємо, чемпіонат України у середині березня пішов на вимушену паузу у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.

РБК-Україна писало, що виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) отримав від Міністерства охорони здоров'я дозвіл відновити матчі Прем'єр-ліги і Кубка країни з 30 травня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Кубок УкраиныФутбол
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