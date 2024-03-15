В Минюсте оценили мобилизационный потенциал среди осужденных в Украине

В Украине есть около 50 тысяч человек, которые находятся на свободе, отбыв наказание. Также есть 26 тысяч, которые находятся в местах лишения свободы, сообщила в комментарии изданию заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По ее словам, сейчас сложно говорить, сколько из этих людей будет призвано в ряды ВСУ.

Высоцкая прогнозирует очень оживленную дискуссию в Верховной Раде при рассмотрении законопроекта о мобилизации осужденных.

Предполагается, что уже отбывших наказание будут мобилизовать без их согласия, как всех других военнообязанных граждан призывного возраста.

По словам чиновника, запрет людям с судимостью быть частью армии является устаревшей законодательной нормой времен Советского Союза.

Для осужденных, отбывающих наказание, предусмотрено условно-досрочное увольнение по их заявлению, пояснила Высоцкая.

"То есть их желание, их мотивация обязательны. В противном случае это просто неэффективно для наших Вооруженных Сил. Поэтому их заявление, их желание и обязательное заключение контракта - условие, для того, чтобы условно-досрочно уволиться", – сказала чиновница.

В то же время, по ее словам, будет учитываться способность, физическая подготовка заключенных, чтобы не было медицинских противопоказаний.