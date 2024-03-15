У Мін'юсті оцінили мобілізаційний потенціал серед засуджених в Україні

В Україні є близько 50 тисяч людей, які перебувають на волі, відбувши покарання. Також є 26 тисяч, які наразі перебувають у місцях позбавлення волі, повідомила у коментарі виданню заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

За її словами, зараз складно говорити, скільки з цих людей буде призвано до лав ЗСУ.

Висоцька прогнозує дуже жваву дискусію у Верховній Раді при розгляді законопроєкту про мобілізацію засуджених.

Передбачається, що тих, хто вже відбув покарання, мобілізовуватимуть без їхньої згоди, як усіх інших військовозобов’язаних громадян призовного віку.

За словами урядовиці, заборона людям з судимістю бути частиною армії є застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу.

Для засуджених, які відбувають покарання, передбачено умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою, пояснила Висоцька.

"Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов'язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних Сил. Тому їхня заява, їхнє бажання і обов'язкове укладення контракту - умова, для того, щоб умовно-достроково звільнитися", — сказала чиновниця.

Водночас за її словами, буде враховуватися спроможність, фізична підготовка ув'язнених, щоб не було медичних протипоказань.